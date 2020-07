The VFX Emmy noms are out!

Congratulations to all the nominees.

It’s a pretty incredible selection of television, below, in the Outstanding Special Visual Effects and Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role categories. Check out the full list of nominees.

OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS – 2020

Lost In Space

“Ninety-Seven”

Netflix

Jabbar Raisani, Senior Visual Effects Supervisor

Terron Pratt, Visual Effects Producer

Marion Spates, Visual Effects Supervisor

Niklas Jacobson, Visual Effects Supervisor

Andrew Walker, Visual Effects Supervisor

Juri Stanossek, Visual Effects Supervisor

Dirk Valk, Previs Supervisor

Blaine Lougheed, On-Set Visual Effects Supervisor

Paul Benjamin, Special Effects Coordinator

Stranger Things

“Chapter Eight: The Battle Of Starcourt”

Netflix

Paul Graff, Senior Visual Effects Supervisor

Gayle Busby, Visual Effects Producer

Tom Ford, Visual Effects Producer

Michael Maher Jr., Senior Concept Illustrator

Martin Pelletier, Visual Effects Supervisor

Berter Orpak, Visual Effects Supervisor

Yvon Jardel, Animation Supervisor

Nathan Arbuckle, Lead FX

Caius Man, Special Effects Coordinator

The Mandalorian

“Chapter 2: The Child”

Disney+

Richard Bluff, VFX Supervisor

Jason Porter, VFX Supervisor

Abbigail Keller, VFX Producer

Hayden Jones, VFX Supervisor

Hal Hickel, Animation Supervisor

Roy Cancino, Special Effects Supervisor

John Rosengrant, Supervisor

Enrico Damm, Environment Supervisor

Landis Fields, Virtual Production Visualization Supervisor

Watchmen

“See How They Fly”

HBO

Erik Henry, VFX Supervisor

Matt Robken, VFX Producer

Ashley J. Ward, VFX Production

David Fletcher, SPFX Coordinator

Mathieu Raynault, VFX Supervisor (Raynault FX)

Bobo Skipper, VFX Supervisor (ILP – Important Looking Pirates)

Ahmed Gharraph, VFX Supervisor (Framestore London)

Emanuel Fuchs, VFX Supervisor (Mackevision)

Francois Lambert, VFX Supervisor (Hybride)

Westworld

“Crisis Theory”

HBO

Jay Worth, VFX Supervisor

Martin Hernblad, VFX Supervisor

​Jeremy Fernsler, ​VFX Supervisor

Nhat Phong Tran, ​VFX Supervisor

Joe Wehmeyer, ​On Set VFX Supervisor

Bruce Branit, On Set VFX Supervisor

Octevia Robertson, VFX Coordinator

Jacqueline VandenBussche, VFX Production Manager

Sebastiano D’Aprile, ​In-House VFX Supervisor​

OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SUPPORTING ROLE – 2020

Devs

“Episode 8”

FX Networks

Andrew Whitehurst, VFX Supervisor

Sarah Tulloch, VFX Producer

Anne Akande, VFX Producer, DNEG

Sam Townend, VFX Co-Producer

Giacomo Mineo, On-Set VFX Supervisor, DNEG

Tom Hales, CG Supervisor, DNEG

George Kyparissous, FX Supervisor, DNEG

Stafford Lawrence, Animation Supervisor, DNEG

Jon Uriate, Lead Compositor, DNEG

Tales From The Loop

“Loop”

Prime Video

Andrea Knoll, Visual Effects Producer

Ashley Bernes, Visual Effects Supervisor

Eduardo Anton, Compositing Supervisor

Julien Hery, Visual Effects Supervisor, Rodeo FX

Laurent Pancaccini, CG Supervisor, Rodeo FX

Andrew Kowbell, Lead Compositor, Rodeo FX

Alan Scott, Special Effects Supervisor, Legacy Effects

David Piombino, Compositing Supervisor, Moving Picture Company

Rajesh Kaushik, Lead Compositor, Moving Picture Company

The Handmaid’s Tale

“Household”

Hulu

Stephen Lebed, VFX Producer

Brendan Taylor, VFX Supervisor

Leo Bovell, VFX Supervisor

Rob Greb, Compositing Supervisor

Gwen Zhang, Senior Compositor

Marlis Coto, Compositor

Stephen Wagner, Lead FX Artist

Josh Clark, CG Supervisor

James Minett, CG Lead Artist

Tom Clancy’s Jack Ryan

“Strongman”

Prime Video

Erik Henry, Senior Visual Effects Supervisor

Juliette Yager, Visual Effects Producer

Peter Crossman, On-set Visual Effects Supervisor

Pau Costa, Special Effects Supervisor

Paige Prokop, Visual Effects Coordinator

Deak Ferrand, Visual Effects Art Director, Rodeo FX

Francois Lambert, Visual Effects Supervisor, Hybride Inc.

Jesper Kjolsrud, Visual Effects Supervisor, Goodbye Kansas

Richard Vosper-Carey, 3D Artist

Vikings

“The Best Laid Plans”

HISTORY

Dominic Remane, Visual Effects Supervisor

Bill Halliday, Visual Effects Producer

Becca Donohue, Visual Effects Producer

Leann Harvey, On-Set Visual Effects Supervisor

Tom Morrison, CG Supervisor

Ovidiu Cinazan, Lead Compositor

Jim Maxwell, Lead Matte Painter

Ezra Wadell, Lead Massive Crowd Artist

Warren Lawtey, FX Lead

