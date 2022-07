Here’s the full list of 74th Emmy awards nominations in VFX

Congratulations to all the nominees.

Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie

The Book Of Boba Fett • Disney+ • Lucasfilm Ltd.

Richard Bluff, Visual Effects Supervisor

Abbigail Keller, Visual Effects Producer

Paul Kavanagh, Animation Supervisor

Cameron Neilson, Assoc. Visual Effects Supervisor

Scott Fisher, Special Effects Supervisor

John Rosengrant, Legacy Effects Supervisor

Enrico Damm, ILM Visual Effects Supervisor

Robin Hackl, Image Engine Visual Effects Supervisor

Landis Fields, Virtual Production Visualization Supervisor

Foundation • Apple TV+ • Skydance Television for Apple

Chris MacLean, Overall VFX Supervisor

Addie Manis, Overall VFX Supervisor

Mike Enriquez, VFX Supervisor

Victoria Keeling, On-Set VFX Producer

Chris Keller, VFX Supervisor, DNEG

Jess Brown, VFX Producer, DNEG

Nicholas Hernandez, VFX Supervisor, Rodeo

Richard Clegg, VFX Supervisor, Outpost

Lost In Space • Netflix • Legendary for Netflix

Jabbar Raisani, Senior Visual Effects Supervisor

Terron Pratt, Visual Effects Producer

Troy Davis, Visual Effects Supervisor

Dirk Valk, Previs Supervisor

Jed Glassford, On-Set Visual Effects Supervisor

Niklas Jacobson, Visual Effects Supervisor

Juri Stanossek, Visual Effects Supervisor

Jared Higgins, Visual Effects Production Manager

Paul Benjamin, Special Effects Coordinator

Stranger Things • Netflix • Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment for Netflix

Michael Maher Jr., VFX Supervisor

Marion Spates, VFX Supervisor

Jabbar Raisani, VFX Supervisor

Terron Pratt, VFX Producer

Ashley J. Ward, Associate VFX Producer

Julien Hery, VFX Supervisor

Niklas Jacobson, VFX Supervisor

Manolo Mantero, VFX Supervisor

Neil Eskuri, VFX Supervisor

The Witcher • Netflix • A Netflix Original Series

Dadi Einarsson, Overall VFX Supervisor

Gavin Round, Overall VFX Producer

Bruno Baron, VFX Supervisor

Matthias Bjarnason, VFX Supervisor

Sebastien Francoeur, VFX Supervisor

Aleksandar Pejic, VFX Supervisor

Oliver Cubbage, VFX Supervisor

Mateusz Tokarz, VFX Supervisor

Stefano Pepin, Production SFX Supervisor

Outstanding Special Visual Effects In A Single Episode

The Man Who Fell To Earth • Hallo, Spaceboy • Showtime • SHOWTIME Presents, CBS Studios Inc., Secret Hideout, Timberman & Beverly, StudioCanal

Jason Michael Zimmerman, Lead VFX Supervisor/ Supervising Producer

Aleksandra Kochoska, Senior VFX Producer

Shawn Ewashko, Senior VFX Coordinator

Simon Carr, VFX Supervisor

Elizabeth Alvarez, Senior VFX Coordinator

Richard R Reed, VFX Supervisor (Cinesite)

Jesper Kjolsrud, VFX Supervisor (Outpost VFX)

Anna James, VFX Producer

Neal Champion, SFX Supervisor

SEE • Rock-a-Bye • Apple TV+ • Chernin Entertainment / EndeavPoargCeo4n8tent in association with Apple

Chris Wright, Overall VFX Supervisor

Parker Chehak, Overall VFX Producer

Scott Riopelle, On-Set VFX Supervisor

Javier Roca, VFX Supervisor (El Ranchito)

Tristan Zerafa, VFX Supervisor (Pixomondo)

Nathan Overstrom, VFX Supervisor (Zoic Studios)

Sam O’Hare, VFX Supervisor (Chickenbone FX)

Tony Kenny, SPFX Coordinator

Tamriko Bardo, Senior VFX Coordinator

Snowpiercer • A Beacon For Us All • TNT • TNT in association with Tomorrow Studios and CJ Entertainment

Geoff Scott, Series Visual Effects Supervisor

Darren Bell, Series Visual Effects Producer

Chris Ryan, Series On-set Visual Effects Supervisor & CG Supervisor

Christine Galvan, Series Visual Effects Production Manager

Anita Milias, Series Visual Effects Production Coordinator

Jordan Acomba, Series Visual Effects Editor

Jason Snea, Visual Effects Compositor: Series VFX Production Team

Hannes Poser, Visual Effects Supervisor: Image Engine

Jamie Barty, Visual Effects Supervisor: FuseFX

Squid Game • VIPS • Netflix • Siren Pictures for Netflix

Cheong Jai-hoon, VFX Supervisor

Kang Moon-jung, CG Supervisor (3D)

Kim Hye-jin, VFX Producer

Jo Hyun-jin, Layout Lead

Kim Seong-cheol, Matte Painting Supervisor

Lee Jae-bum, Animation Supervisor

Shin Min-soo, CG Supervisor (2D)

Seok Jong-yeon, Compositing Supervisor

Jun Sung-man, Compositing Supervisor

Vikings: Valhalla • The Bridge • Netflix • A Netflix Series / An MGM Television Production

Ben Mossman, VFX Supervisor

Melanie Callaghan, VFX Producer

Vishal Rustgi, VFX Producer

Troy Tylka, CG Supervisor

Mina Gaued, 2D Supervisor

Jorge Perez, Lighting Lead

Liz Sui, DMP Lead

Blayke Nadeau, FX Lead

Summer Zong, Asset Lead